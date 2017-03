Pourquoi Fillon a passé une bonne partie du débat présidentiel sur son smartphone

François Fillon a pu paraître un peu ailleurs ou en dedans à certains moments du Grand débat de la présidentielle, lundi 20 janvier sur TF1 et LCI. Alors que ses adversaires se chauffaient gentiment sur l'enseignement du français à l'école ou sur la laïcité, sujets sur lesquels le candidat de la droite et du centre n'est pas le plus avare de mots, les présentateurs Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray avaient fait remarquer qu'il était "très en retard" dans la répartition du temps de parole.