VIDÉO - Mélenchon rappelle les tourments judiciaires de Fillon et du FN

C'était un des éléphants dans la pièce. Quand et comment François Fillon allait-il être interpellé sur les affaires judiciaires qui l'ennuient depuis que Le Canard enchaîné a révélé les sommes versées à Penelope Fillon et ses deux enfants Charles et Marie ? Et qu'en serait-il pour Marine Le Pen et les emplois fictifs dont son parti est soupçonné, au Parlement européen ?