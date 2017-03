VIDÉO - Didier Hassoux, auteur de "Bienvenue Place Beauvau", répond à Fillon : "Aucune preuve de l’existence d’un cabinet noir"

Didier Hassoux ajoute : "Je laisse à François Fillon la responsabilité de ses propos. Ça fait plusieurs années qu’on travaille sur les questions de police et de politique. On a vraiment gratté dans toutes les officines de la République. Et on écrit en page 24 qu’il n’est pas possible d’apporter la preuve formelle de l’existence d’un cabinet noir. On aurait préféré, cela aurait été plus simple ! Il faut aussi savoir que, dans ce pays, depuis Louis XV, la police est politique. On peut le regretter. Je le regrette. Mais, par exemple, Nicolas Sarkozy avait conceptualisé cela de façon beaucoup plus ardue. Il avait créé une officine complètement dédiée à la remontée directe des informations judiciaires jusqu’à lui, qui s’appelait la DCRI (Direction générale de la Sécurité intérieure."