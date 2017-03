VIDÉO - "Do you speak english ?" : quel est le niveau d'anglais de nos candidats à la présidentielle ?

Plus que quelques jours avant le premier tour de la présidentielle. Si la campagne bat son plein en France, pour les candidats, c'est c'est aussi l'occasion de se faire adouber par les dirigeants étrangers et de montrer qu'ils ont une envergure internationale. Marine Le Pen s'est par exemple rendue ce week-end en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine et Benoît Hamon est reçu mardi par Angela Merkel en Allemagne.L'occasion, donc, de converser en anglais, même si la langue de Shakespeare n'est pas toujours la tasse de thé de nos politiques... Jacques Chirac, et son célèbre "Do you want me to go back to my plan", Nicolas Sarkozy, avec son "Sorry for the time", ou encore François Hollande, moqué pour son "it’s cold in Washington", en sont les parfait exemples. Mais qu’en est-il des candidats à cette présidentielle 2017 ?