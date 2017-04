VIDÉO - Dupont-Aignan : "S'il est encore temps, Fillon devrait renoncer, même Mélenchon le devance"

Une "folie", donc, qui pourrait être stoppée en suivant un homme, anaphore à l'appui : "Il faut à l'Elysée un homme exemplaire qui ne dépende d'aucun intérêt financier ; il faut à l'Elysée un homme qui relance l'économie et qui n'augmente plus les impôts ; il faut à l'Elysée quelqu'un qui n'aille pas chercher ses instructions à Bruxelles, qui rétablisse les frontières et défende la Nation". Qui est cet homme, selon Nicolas Dupont-Aignan ? Lui, bien sûr : "C'est moi, j'en suis absolument convaincu : je suis le seul qui puisse remobiliser un électorat qui aime la France et qui ne votera pas Fillon, [...] le seul à pouvoir empêcher Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon d'entrer à l'Elysée, ce qui serait tragique."