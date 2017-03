VIDÉO - "Vous nous faites un chantage au suicide ?" : l’échange surréaliste et (très) tendu entre François Fillon et Christine Angot

"De quel droit vous me condamnez ?", lui a rétorqué François Fillon. "De quel droit vous estimez que l’emploi de mon épouse était illégal et qu’il était indécent ? C’est trop facile (…) On est dans un pays de droit. Et ce n’est pas parce qu’un journal a décidé de m’accuser que je suis coupable. Je ne le suis pas", a-t-il poursuivi. "Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations mensongères ?" Manifestement excédée et tendue, Christine Angot s’est alors mise à critiquer la "malhonnêteté" du discours de François Fillon.





Les deux personnalités se sont ensuite renvoyées au visage leurs mises en examen respectives (Christine Angot vient d’être mise en examen pour diffamation pour un article publié en avril 2016 dans Libération, ndlr) sans que cela ne fasse – du tout – avancer le schmilblick. Et si David Pujadas, le présentateur, a bien essayé de rétablir un semblant de dialogue entre les deux personnalités, ses tentatives sont restées lettre morte. La messe était dite. Christine Angot a fini par quitter le plateau. Ambiance…