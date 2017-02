VIDÉO - Macron et le "très riche lobby gay" : le député Nicolas Dhuicq réfute ses propos... puis les répète

Le député LR Nicolas Dhuicq, soutien de François Fillon, pro-russe et défenseur de Bachar al-Assad, a Emmanuel Macron dans le collimateur. Le 4 février dernier, dans une interview donnée au média pro-Kremlin Sputnik News, il déclarait : "Concernant sa vie privée, ça commence à se savoir à l’heure où nous parlons. Macron est quelqu’un qu’on appelle le ‘chouchou’ ou le ‘chéri’ des médias français, qui sont détenus par un petit nombre de personnes, comme tout le monde le sait. D’ailleurs, l’un de ses soutiens est le célèbre homme d’affaires Pierre Bergé, un associé et amant de longue date d’Yves Saint-Laurent, qui est ouvertement homosexuel et défend le mariage pour tous. Il y a un très riche lobby gay qui le soutient. Cela veut tout dire."