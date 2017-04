VIDÉO - En meeting à Lille, Jean-Luc Mélenchon règle ses comptes avec Le Figaro

"Je veux féliciter les hackers du Gorafi qui ont réussi à s’emparer de la Une du Figaro" a déclaré le candidat de La France insoumise. "Aujourd’hui les plus malheureux au Figaro c’est les journalistes qui sont là-dedans qui voient un truc pareil. Eux ils pensent qu’ils font un journal, les mecs se retrouvent avec un tract !" "Un an de campagne et ils n’ont pas retenu un mot : mais qu’est-ce qu’ils font dans leurs bureaux ? Allons, on est le 12 avril ! Il a commencé le 11 février. Si ça se trouve dans dix jours ce type est au pouvoir, et vous n’êtes au courant de rien ?", a dit le candidat devant ses partisans. Jean-Luc Mélenchon a aussi mis en doute l'indépendance du journal, détenu par Serge Dassault.