VIDÉO - Enfarinage, entartage... François Fillon n'est pas le seul à en avoir fait les frais

Habitué des concerts de casseroles et des cris depuis sa mise en examen dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa famille, François Fillon a été cette fois la cible d'un enfarinage à son arrivée au meeting de Strasbourg... sous l'oeil des caméras. "Je suis la cible d'un acharnement impitoyable (...) Ils essaient tout pour me décourager, même les plus minables arguments. J'espère au moins que la farine était française". Mais qu'il se rassure, le candidat de la droite à la présidentielle n'est pas le seul à en avoir fait les frais.