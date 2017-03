VIDÉO - Un sénateur américain dénonce l’implication de Moscou dans la campagne présidentielle française

Moscou a-t-il joué un rôle dans l’élection de Donald Trump ? Outre-Atlantique cette hypothèse semble de plus en plus crédible pour les analystes. La commission du Renseignement du Sénat américain est d’ailleurs chargée de mener l’enquête et démarrera ses auditions ce jeudi.





Pour le président de cette puissante commission, le but est "de mieux informer le public" non seulement aux Etats-Unis mais aussi "à travers le monde sur ce que prépare la Russie". Car Richard Burr en est persuadé, Moscou ne s'est pas limité à la seule élection américaine.





Lors d'une conférence de presse, il a déclaré "qu'il est raisonnable de dire, d'après ce que tout le monde estime, que les Russes sont activement impliqués dans les élections françaises". Et d'ajouter : "Nous estimons qu'il est de notre responsabilité de communiquer au reste du monde ce qu'il se passe, parce que nous sommes face désormais à la diffamation de candidats".