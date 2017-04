VIDÉO - Explosion de joie chez Macron et Le Pen, amertume chez Fillon... L'ambiance dans les QG à l'annonce des résultats

Au moment de l’annonce des résultats à 20 heures, les partisans d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen explosent de joie. Leur poulain est qualifié pour le second tour de la présidentielle. Porte de Versailles à Paris, les partisans du candidat En Marche ! se sautent dans les bras, hurlent "on a gagné !" et crient déjà victoire avant même le second tour.





À Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen, l’ambiance est à la fête. Les militants se congratulent et pleurent de joie. Après le discours de la présidente du FN, ils dansent sur de la musique et boivent du champagne pour fêter le score historique de leur candidate.