VIDÉO - Explosion en Russie : avant même les conclusions de l'enquête, Le Pen pointe du doigt le "fondamentalisme islamiste"

Alors que le bilan humain est encore sujet à évolution et que Saint-Petersbourg est encore secouée par les ondes du choc que lui a valu l'explosion dans son métro, lundi 3 avril, la politique a mis bien peu de temps à reprendre ses droits. Marine Le Pen, avec d'autres, n'a ainsi pas hésité à déterminer les causes de cette déflagration en pointant du doigt le "fondamentalisme islamiste", alors que le président russe lui -même avait expliqué un peu plus tôt que les circonstances du drame n'étaient pas établies et que toutes les hypothèses, y compris celle du terrorisme, étaient envisagées.