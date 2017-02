VIDÉO - Fillon, Hollande, Le Pen... Ce que les politiques ont dit sur la colonisation de l'Algérie

"Crime contre l'humanité" et "vraie barbarie". Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat sur le très délicat sujet de la colonisation. En déplacement en Algérie, Emmanuel Macron a suscité l'émoi de plusieurs responsables de droite et du

Front national, après ses propos tenus sur la chaîne privée algérienne Echourouk News.





Mais c'est loin d'être la première fois que la classe politique française se risque, ou se heurte, au poids des mots sur cette page sensible de l'Histoire.





Ce fut notamment le cas de François Fillon, qui en août dernier, déclarait : "la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique." Mais aussi de François Hollande qui, en 2012, reconnaissait "les souffrances que la colonisation a infligé au peuple algérien," ou encore de Jean-Marie Le Pen qui estimait en 2005 que "la colonisation française a été à l'honneur de notre pays."