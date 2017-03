VIDÉO - Fonctionnaires, ISF... toutes ces fois où ça a chauffé entre Valls et Macron

Entre Emmanuel Macron et Manuel Valls, ça n'a jamais vraiment été le grand amour. Les deux hommes, membres du même gouvernement entre début septembre 2014 et septembre 2016, auront passé une grande partie de leur séjour ministériel respectif à se chercher. Macron, en allant régulièrement sur des terrains où il n'était pas le bienvenu, et Valls, en recadrant avec autorité son turbulent ministre.





Il faut dire que le patron de Bercy n'aimait rien tant que de déborder d'un cadre gouvernemental, qui lui offrait pourtant toutes les latitudes pour exercer ses orientations économiques libérales, à l'instar de sa loi éponyme et de la loi Travail, qu'il aura largement inspirée. Les 35 heures, le statut des fonctionnaires... autant d'occasions qu'a eues Emmanuel Macron de pousser son Premier ministre et désormais supporter à bout. Liste non exhaustive :