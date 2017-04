VIDÉO - "François Balkany" : Fillon se sent "insulté" par Macron... et Patrick Balkany, il en pense quoi de ce petit surnom ?

Interrogé sur le sujet sur France 2, mardi 11 avril, François Fillon ne s'est pas évertué à cacher tout le mal qu'il pensait de la trouvaille : "Ça montre à quel point il y a de la hauteur de vue chez Emmanuel Macron. Dès qu'on le critique, il s'énerve et il insulte ses adversaires. [...] Pardon, mais 'François Balkany", si vous considérez pas que c'est une insulte... Moi, je l'ai appelé 'Emmanuel Hollande', je me place sur le terrain de la politique et du projet."





Contacté par LCI après cette sortie, Patrick Balkany a préféré calmer le jeu. "Je ne réagis pas. Je continue à faire campagne pour le moins mauvais des candidats, pour le moins mauvais des programmes." Avec un enthousiasme modéré, tout de même, pour la campagne de François Fillon : "Je ne suis pas investi dans sa campagne, je suis investi dans la campagne pour élire un président de la République, et le président de la République, on choisit le moins mauvais après avoir éliminé tous les autres."