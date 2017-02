VIDÉO - François Fillon chahuté à chaque déplacement : une opération reconquête en forme de chemin de croix

VAILLE QUE VAILLE - Embourbé dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de sa femme Penelope, le candidat Les Républicains est de retour sur le terrain. François Fillon veut relancer sa campagne et dépasser les attaques, mais la grogne monte toujours. Dans l'Aube mardi, dans l'Essonne mercredi et en Poitou-Charentes ce jeudi, l'ancien Ministre est arrivé sous des huées et des sifflets.