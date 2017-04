VIDÉO - François Fillon enfariné : "Ils ont au moins réussi à le blanchir"

Quelques minutes après, le candidat de la droite a évoqué l'incident à la tribune, sur un ton qu'il a voulu léger, mais qui reprenait la communication "rebelle" qu'il a utilisée depuis les révélations du Canard enchaîné : "Comme vous avez pu vous en rendre compte, je suis la cible d'un acharnement impitoyable ! Ils essaient tout pour me décourager, mêmes les plus minables arguments. J'espère au moins que la farine était française. Mais les amis, ce qui ne tue pas rend plus fort."





Luc Chatel, porte-parole de François Fillon, a quant à lui préféré manier l'ironie : "Ils ont au moins réussi à blanchir François Fillon avant l'heure."