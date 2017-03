VIDÉO - De jeune élève indiscipliné à candidat à la présidentielle, François Fillon en 5 GIFS

Derrière tout homme une histoire. Celle de François Fillon commence le 4 mars 1954 lorsqu'il naît au Mans (Sarthe) d’une mère historienne et d’un père notaire. Il est l’aîné de quatre garçons et reçoit une éducation stricte. Pourtant tout au long de son adolescence, le jeune homme est décrit comme un élève indiscipliné refusant l’autorité professorale, comme l’indiquent ses bulletins scolaires. En mai 1968, alors qu’il n’a que 14 ans, il participe à une manifestation après avoir fait le mur. Quelques années plus tard, il se fait remarquer en organisant une manifestation durant laquelle ses camarades et lui réclament la démission d’une professeure qu’il juge "incompétente".