VIDÉO - Salon de l'agriculture, "assassinat politique", mise en examen promise... la folle journée de François Fillon

Sourd aux remarques et aux critiques, déterminé comme on ne l'avait plus vu depuis longtemps, François Fillon a décidé coûte que coûte de tracer sa route. Elle l'a mené Porte de Versailles à 15h, où l'accueil a été mitigé (voir notre vidéo plus bas). Récit de ce premier jour de mars dont François Fillon se souviendra.