VIDÉO - François Hollande, le retour de "Monsieur Petites Blagues"

En effet, durant son plaidoyer pour la création d'un jour du souvenir pour les génocides, le Président a souligné la capacité des Français à trouver "de grands rassemblements [...] quand il y a de grandes causes." Et de concéder, tout de même : "La France peut se diviser, cela a pu arriver à l'occasion des élections... pas à l'occasion des primaires, rassurez-vous." On a du mal à croire à la sincérité de la sortie, prononcée avec le sourire, alors que l'élection de Benoît Hamon comme champion du PS pour la présidentielle semble présider à un schisme entre l'aile droite et l'aile gauche du parti.





A la vanne moqueuse a succédé son complément incontournable, le trait d'autodérision. Après avoir indiqué qu'il était "conscient" de s'adresser "pour la dernière fois à [eux] comme président de la République", quelques huées de dépit ont retenti, avant des applaudissements, discrets mais bienveillants. Une réaction un peu mitigée à laquelle le Président, sûrement conscient que sa popularité, en hausse depuis qu'il a annoncé qu'il ne concourrait pas à la présidentielle, n'atteindrait jamais des sommets, a répliqué : "J'ai bien relevé ceux qui avaient applaudi et les autres".