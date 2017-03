VIDÉO - François Hollande : finalement, le changement, "ce n'était pas tout de suite"

Qui ne se souvient pas du célèbre slogan de campagne de François Hollande ? "Le changement, c'est maintenant", récitait alors en chœur, dans une chorégraphie surprenante, une famille socialiste où l'on comptait les futurs frondeurs Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti, mais aussi... Manuel Valls. Le quinquennat a depuis fait son œuvre, "le monde de la finance" n'a pas vraiment été l'adversaire du mandat de François Hollande, tandis que les violences policières, l'état d'urgence et la loi Travail ont considérablement fendillé la famille socialiste, entre les tenants de son aile gauche et ceux de son aile droite.