VIDÉO - Poutou attaque frontalement François Fillon et Marine Le Pen, ces "politiciens corrompus"

Sous les applaudissements du public, Philippe Poutou a franchement égratigné les deux candidats visés par des enquêtes judicaires. "Depuis janvier, c’est le régal, Fillon, plus on fouille et plus on sent la corruption et la triche. En plus ils nous expliquent qu’il faut la rigueur et l’austérité..." commence le candidat. "On a aussi Marine Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques, c’est pas ici c’est en Europe. Et le FN qui est antisystème ne s’emmerde pas car il se protège grâce à l’immunité parlementaire, donc peinard."