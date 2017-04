VIDÉO - "Grand débat" de la présidentielle : comment s'en sont sortis Arthaud, Lassalle, Poutou et les autres "petits" candidats ?

Plus loin, le candidat NPA a profité du chapitre sur la moralisation de la vie politique pour s'en prendre bille en tête à deux de ses voisins : "Fillon, plus on fouille et plus on sent la corruption et la triche". Quant à Marine Le Pen, "pareil, on pique dans les caisses publiques, c’est pas ici, c’est en Europe". Indignation des intéressés, mais pas de Jean-Luc Mélenchon qui a, comme dans le public, applaudi sa proposition de fixer le traitement des élus au salaire moyen des Français. "Au moins, les gens courront moins après le poste", a enfoncé Philippe Poutou.