VIDÉO - Grand débat : Nicolas Dupont-Aignan quitte le plateau de TF1

"On ne peut pas se laisser voler la présidentielle. Au nom des millions de Français qui ne supportent plus cette loi du plus fort, j'ai le devoir de quitter votre plateau. [...] J'y suis obligé." C'est ainsi que Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, a signifié, sur le plateau du JT de TF1, son mécontentement, alors qu'il ne figure pas parmi les invités au Grand débat de la présidentielle, diffusé lundi 20 mars sur la première chaîne.





Depuis l'annonce, fin février, de l'organisation de ce débat, qui réunira Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Marine Le Pen et François Fillon face à Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, le député souverainiste a multiplié les prises de parole et actions à l'encontre de TF1, s'indignant que la chaîne n'invite que cinq candidats à son débat. Invité à développer son programme en compensation de cette absence, Nicolas Dupont-Aignan a donc préféré quitter le plateau du 20h.