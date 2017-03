VIDÉO - Grand débat : Poutine et la Russie, le sujet qui rapproche Mélenchon et Fillon

C'est l'un des clivages méconnus de la présidentielle : les relations entre la France et la Russie. Sur ce sujet, le Grand débat a occasionné, lundi soir sur TF1, un rapprochement entre deux candidats aux programmes très opposés, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, contre Benoît Hamon et Emmanuel Macron.





Alors que les candidats débattaient de la politique de défense française et européenne, Benoît Hamon a interpellé le candidat de La France insoumise sur le thème du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Un sujet pas anodin, puisqu'il est probablement l'une des causes de l'impossible alliance entre les deux candidats de la gauche. Benoît Hamon avait en ligne de mire le projet de "conférence de l'Atlantique à l'Oural" prônée par Jean-Luc Mélenchon pour renouer le dialogue avec le président russe Vladimir Poutine. "Pouvez-vous préciser ce point sur les frontières ?" a lancé le candidat socialiste.