"Grand débat" présidentiel sur TF1 et LCI : comment se sont préparés les cinq candidats ?

Du côté du FN, on aime à dire que la présidente du parti n’a pas eu besoin de préparation particulière pour cet exercice auquel elle se livre pourtant pour la première fois. Mais certains de ses proches ont déclaré à LCI que la présidente frontiste avait tout de même passé son week-end à potasser, notamment avec Florian Philippot. "On lui a fourni des notes, quelques messages identifiés", a expliqué un membre de l’équipe de campagne à LCI. La candidate a passé au crible les programmes de ses adversaires pour être capable de mesurer si leurs propos sont conformes à leurs promesses. "Le but est de pouvoir détecter les retournements de dernière seconde et les dénoncer." Marine Le Pen passera également sa journée de lundi à préparer le débat.