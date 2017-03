Survolté, Benoît Hamon tire à boulets rouges sur Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon

Lors de son meeting à Bercy, où ses équipes ont annoncé avoir réuni 25.000 personnes (en comptant celles qui n'ont pas pu rentrer, massées à l'extérieur), Benoît Hamon a pour la première fois attaqué frontalement et fortement ses principaux adversaires. François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont concentré toutes les attaques du candidat socialiste, quand Jean-Luc Mélenchon a été épargné. A travers ces critiques, Benoît Hamon s'est placé comme le représentant de la gauche sociale-démocrate, antiraciste, écologiste, féministe, attentive aux plus pauvres et soucieuse du bien-être des générations futures.





Le vainqueur de la primaire de la gauche a longuement attaqué ses adversaires et les liens qu'ils entretiennent avec l'argent. Visant Emmanuel Macron, il a rejeté "un pays où l'argent serait roi, voire même la seule raison d'être" et "un pays où les alternances démocratiques deviendraient sans objet, puisque gauche et droite travailleraient ensemble [...] au service des gagnants". "Vous êtes chômeurs ? Créez votre entreprise ! Vous êtes pauvres ? Devenez milliardaires ! Vous n'avez qu'un tee-shirt ? Allez vous acheter un costume, diable !" a-t-il lancé, faisant allusion à des propros controversés tenus par Emmanuel Macron face à un ouvrier.