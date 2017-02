VIDÉO - Hamon, Sarkozy, Royal, Le Pen... Le coup de l'agneau, c'est pas nouveau !

Benoît Hamon a présenté ce lundi un "plan pour une alimentation de qualité" à la ferme bio de Châtenoy en Seine-et-Marne, se prétant au jeu des photographes, un agneau dans les bras. Mais le candidat socialiste à la présidentielle est loin d'être le premier à se livrer à l'exercice. Le coup de l'agneau, un incontournable ?





Dix ans avant lui, le 14 janvier 2007, Ségolène Royal, elle aussi candidate socialiste à l'élection présidentielle en visite à la ferme de Benassay dans la Vienne, portait dans ses bras un biquet devant caméras, flashs et stylos.





Mais c'est sûrement les allées du Salon de l'Agriculture qui ont vu le plus d'hommes et de femmes politiques (souvent prétendants à l'Elysée d'ailleurs) prendre la pose. Ce fut notamment le cas d'Alain Juppé en 2016, Dominique de Villepin et Marine Le Pen en 2012, François Bayrou en 2007, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac en 2006, Lionel Jospin en 2002, ou encore de François Hollande en 1999.