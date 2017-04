VIDÉO - Hugo décrypte : le programme de François Fillon expliqué en 5 minutes

Il a fondé @RadioLondres_fr sur Twitter, et vous propose désormais chaque dimanche sur LCI son regard sur la campagne présidentielle. Découvrez en cinq minutes la chronique d'Hugo Travers avec cette semaine un focus sur le programme de François Fillon. Que propose le candidat des Républicains ? Vous allez tout comprendre :





Réforme des institutions : François Fillon propose de soumettre à référendum la réduction du nombre de parlementaires pour aboutir à environ 400 députés et 200 sénateurs. En écho aux soupçons qui le visent, il promet la publication obligatoire des liens de parenté entre les parlementaires et leurs collaborateurs et ne reviendra pas sur l’interdiction du cumul des mandats dans sa forme actuelle.





Economie : Le programme de François Fillon prévoit une réduction de 100 milliards d’euros des dépenses publiques. Mesure-phare : la suppression de 500.000 postes de fonctionnaires. Autres propositions : la fin des 35 heures, une baisse des impôts et la dégressivité des allocations chômage.





Environnement : François Fillon ne souhaite pas réduire la part du nucléaire qu’il considère comme une énergie propre. Le candidat LR veut en revanche mettre un terme au principe constitutionnel de précaution qui permet de suspendre un produit jugé néfaste pour l’environnement. Il est favorable à la reprise de la recherche sur les OGM et les gaz de schiste.





Europe et international : Il promet le respect des traités budgétaires européennes et le rétablissement de la confiance avec la Russie.





Education : François Fillon est favorable au porte de l’uniforme dans les écoles. Côté programme, le candidat Les Républicains souhaite allonger le temps scolaire des élèves et simplifier le baccalauréat.





Santé : après la polémique née de son annonce durant la primaire de ne rembourser que les soins pour les maladies les plus graves, François Fillon a fait machine arrière. Cette mesure ne figure plus dans son programme.