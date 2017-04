VIDÉO - Hugo décrypte : le programme Marine Le Pen expliqué en 5 minutes

Environnement : Marine Le Pen défend une écologie patriote avec un maintien du nucléaire, qui est pour elle un atout. Elle veut maintenir sa part de75 % et réduire les énergies fossiles.





Sécurité : C’est un des points cruciaux de son programme. D’abord, elle veut instaurer un service militaire obligatoire de trois mois minimum. Ensuite, elle veut supprimer les allocations familiales pour les familles de parents de délinquants. Son but est également de créer 50.000 places de prison supplémentaires et de réduire l’immigration légale de 10.000 personnes par an. Concernant le fondamentalisme islamique, elle s’est positionnée pour la déchéance de nationalité et la fermeture de plusieurs mosquées.

Éducation : Marine Le Pen désire favoriser l’enseignement du français dans les écoles. Elle veut mettre fin au collège unique et créer plusieurs filières. Enfin, rendre l’école payante pour les enfants d’étrangers.