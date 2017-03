VIDÉO - Humeur de campagne #1 : Rama Yade impressionnée "par le double salto-arrière" de Fillon

Les 23 avril et 7 mai prochains, près de 47 millions de Françaises et de Français inscrits sur les listes électorales sont appelés à désigner leur futur président(e) de la République. À six semaines du premier tour de ce scrutin décisif, qui donnera un successeur à François Hollande, LCI part à la rencontre des candidats à la présidentielle et de leurs entourages.





Pour ce premier numéro de notre nouveau format Humeur de campagne, c'est Rama Yade qui s'est prêtée au jeu. Candidate sous les couleurs du parti La France qui ose, l'ancienne secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l'homme a répondu face caméra à nos questions, en nous livrant à chaque fois son humeur à l'aide de petits émojis.