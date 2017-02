VIDÉO - Il sera dimanche en meeting à Lyon et à Paris en même temps : à quoi ressemblera l'hologramme de Mélenchon ?

Par le passé, ce procédé technique a déjà été utilisé dans d'autres pays. Pour des meetings politiques notamment. Mais à l'époque, les prestations du président turc Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre indien Narendra Damodardas Modi avaient été enregistrées en amont, sur un fond vert. Une manière pour eux d'éviter tout couac technologique.





La technologie a aussi permis de faire revivre des artistes disparus, Tupac Shakur à Coachella en 2012, Michael Jackson au Billboard Music Awards en 2014 et plus récemment Claude François, Dalida et Mike Brant pour le spectacle holographique "Hit-Parade". Mélenchon va-t-il réussir à tenir son pari, lui le plus technophile des prétendants à l'Élysée ? Réponse dimanche.