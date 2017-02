VIDÉO - Claude Angeli du "Canard enchaîné" sur l'affaire Fillon : "On n'est pas des tueurs"

"On n'est pas des tueurs, on n'est pas des procureurs", finit enfin Claude Angeli pour répondre aux critiques accusant sa rédaction et l'ensemble de la profession de se muer en "tribunal médiatique" (essentiellement en provenance de François Fillon et de son entourage). "Vous savez, quand la presse, les radios et les télés s'emparent d'une information comme celle-là, c'est qu'elle est importante, et ça veut dire que toute l'opinion doit réfléchir sur la façon dent ce système fonctionne", a-t-il ajouté.