VIDÉO - "Je ne suis pas autiste" : François Fillon s'attire les foudres des associations et des internautes

Cette ligne de défense est d'ailleurs dénoncée par SOS Autisme France. "Une nouvelle fois, les familles et les personnes autistes s'indignent en écoutant le JT sur le service public. Celui qui cite Rousseau dans son discours n'a-t-il pas trouvé un autre mot dans la langue française pour se défendre !", a expliqué à LCI Olivia Cattan, présidente de l'association. François Fillon, en employant ce terme, vient une nouvelle fois de participer à la propagation des clichés que l'on peut avoir sur les personnes autistes. Des clichés insupportables qui conduisent à une discrimination quotidienne." Elle a aussi ajouté que SOS Autisme France demande au candidat de la droite et du centre "de s’excuser et de recevoir, familles et personnes autistes".