VIDÉOS - "Je ne vous demande pas de m’aimer, mais de me soutenir" : les 5 moments forts du meeting de Fillon à Paris

"Qu'ont de commun Pascal et Voltaire, Hugo et Claudel, Poussin et Manet, Mansart et le Corbusier ?", s'est demandé le candidat des Républicains. "Nous devons transmettre la terre de Richelieu, la langue de Victor Hugo, la raison de Montesquieu, la vision de Claude Monet et de tous ceux qui ont vécu, aimé et défendu la vibration française." Pour mettre en avant l'un de ses thèmes de prédiléctions lors de cette campagne, la culture et le "récit national", François Fillon n'a pas lésiné sur les artistes illustres.