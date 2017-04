VIDÉO - Jean Lassalle sans filtre dans "Quotidien" : "Je viens de sortir d’une colique féroce"

A J-4 du premier tour de la présidentielle, les candidats ont jeté toutes leurs forces dans la bataille et pour certains, il est temps que ça s'arrête. Ainsi, le député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle, fidèle à sa réputation de candidat sans filtre, a confié quelques petits ennuis de santé à Martin Weil venu l'interviewer ce mercredi pour l'émission Quotidien : "Je viens de sortir d’une colique féroce et en plus, je me suis enrhumé dans un hélicoptère ce matin, c’est pas terrible, hein !", a-t-il lancé tout de go, faisant fi des caméras, comme à son habitude.