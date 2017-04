VIDÉO - Jean Lassalle très troublé... par le décolleté d'une de ses fans

Après une séance de dédicace de son livre Un berger à l’Élysée dans une librairie de Riom, Jean Lassalle est interpellé par un groupe de jeunes qui souhaitent faire un selfie avec lui. "Vous voulez faire un salsifi ? (sic) Allons-y !", leur répond Jean Lassalle. Et alors qu'ils s'apprêtent à prendre la photo, une jeune fille fait porter l'attention sur sa tenue : "Attendez, on ne voit pas trop mon décolleté !", lance-t-elle. Il n'en faut pas plus au député des Pyrénées-Atlantiques. Après un long regard (un peu trop long ?), le candidat lui répond un peu gêné : "Tu vas me mettre en forme avant le discours toi !"