VIDÉO - Jean-Luc Mélenchon a testé la réalité virtuelle ... et il adore !

Jean-Luc Mélenchon serait-il le candidat 2.0 de la présidentielle ? Après avoir annoncé qu’il donnerait le 5 février un meeting à Paris via … un hologramme (il sera présent à Lyon au même moment), le député européen pourrait bien utiliser l’univers des jeux vidéo ! En déplacement à Angoulême ce vendredi, le représentant de "La France insoumise" a délaissé un temps le festival de la bande-dessinée pour rendre visite aux étudiants de l’ENJMIN , l’Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques.





Les élèves lui ont présenté leurs différents projets, dont un jeu en réalité virtuelle. Le candidat s’est vite prêté au jeu. Casque vissé sur la tête, manettes dans chaque main, il a découvert tout un univers, ponctuant cette expérience de "waouh" et de "c’est trop beau !". "Faut pas me l’offrir, sinon je passe ma vie dessus", a-t-il glissé aux étudiantes en charge du projet. Avant de faire un parallèle avec la campagne en cours, d’un ton amusé : "Si je pouvais me débarrasser de mes concurrents comme je me débarrasse de ces trucs là..."





Car Jean-Luc Mélenchon est toujours en campagne et il n’a pas caché qu’il pourrait utiliser cette technologie comme nouvel outil de communication : "Et mes zouaves là, vous regardez", a-t-il demandé à son équipe, "il y a une idée là !". Le candidat semble tellement fan qu'il a réitéré l'expérience quelques heures plus tard au festival de la bande dessinée.