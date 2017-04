VIDÉO - "L'enthousiasme nouveau"contre "les nantis" : 5 temps forts du meeting de Jean-Luc Mélenchon

"Au Moyen-Orient, en Irak et puis en Syrie, un abominable conflit a éclaté, où se sont entremis les importants du monde et les puissances régionales, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Iran, et les super-puissants, chacun ayant leur part d'interêt, les russes, les américains, et chacun trimbalant ses bagages, parmi lesquels, hélas, figurait notre belle patrie", a affirmé le candidat de la France insoumise.





"Dans cette tuerie, au fond, nous tous, (...) avons refusé chaque jour de nous aligner et de choisir nos criminels préférés", a ajouté M. Mélenchon.