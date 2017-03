VIDÉO - L'étrange meeting d'Emmanuel Macron dans une salle à moitié vide à la Réunion

"Ce qui devait être un meeting s'est transformé en rencontres", a tweeté Emmanuel Macron. Le candidat "En Marche !" résume ainsi son étrange meeting de campagne organisé ce samedi à Saint-Denis, la principale ville de la Réunion. Après une journée de visite sur l'île, l'ancien ministre devait prononcer un discours au Petit stade de l'Est, une salle qui peut accueillir 4500 personnes. Le favori des sondages, qui tient pourtant à rappeler que "rien n'est fait" et que la victoire est loin d'être acquise, avait fait preuve d'un peu trop d'optimiste cette fois-ci. Seuls 2500 Réunionnais étaient venus l'écouter, les images montrant une salle à moitié vide et des rangs clairsemés.