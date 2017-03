VIDÉO - La chronique d'Hugo Travers : 5 minutes pour tout comprendre sur les affaires qui menacent Marine Le Pen

FAMILY BUSINESS

Légende du rock'n'roll, Jerry Lee Lewis (Great balls of Fire) accuse sa propre fille Phoebe, de l'avoir drogué à coup de cocktails médicamenteux, de l'avoir isolé pour lui soutirer de l'argent et avoir dépensé toute sa fortune. Selon TMZ qui révèle l'affaire, sa fille et son gendre auraient ainsi dépenser près de 5 millions de dollars en voitures de luxe, résidences et chirurgie.