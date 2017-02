VIDÉO - La colonisation, "un crime contre l'humanité" ? Des propos "irresponsables", juge Florian Philippot

La déclaration du candidat Emmanuel Macron sur la colonisation fait des remous. Invité de LCI, le vice-président du Front national Florian Philippot a jugé les propos du candidat "extrêmement choquants". En visite en Algérie, Emmanuel Macron a en effet qualifié la colonisation de crime contre l’humanité. "Quel est l’objectif d’Emmanuel Macron ?", s‘est interrogé Florian Philippot. "Quelles plaies veut-il raviver ?"





Et le cadre du FN de citer "les routes, les écoles, les hôpitaux, la langue et la culture française" que la France a laissé à l’Algérie. "Il dit ce qu’une salle veut entendre puisqu’il est en Algérie", a estimé le vice-président du parti d’extrême droite. "L'autre problème de cette déclaration c'est qu'elle va raviver des tensions, a-t-il poursuivi. Comment voulez-vous facilter l'assimilation de jeunes issus de l'immiration quand vous leur dites que leur nouveau pays est coupable vis-à-vis de leurs parents et de leurs grand-parents de crime contre l'humanité."