Laïcité : Mélenchon souhaite la fin de "tous les régimes concordataires", en Alsace-Moselle... et en Guyane : de quoi s'agit-il ?

Comme l’indique le site vie-publique.fr, la loi de séparation des églises et de l’Etat de 1905 ne s’applique pas sur l’ensemble du territoire français. Plusieurs exceptions, que Jean-Luc Mélenchon souhaite abroger, persistent : en Alsace-Moselle, en Guyane, et dans certains territoires d'outre-mer.





La loi de 1905 a été adoptée alors que l'Alsace et la Moselle étaient sous domination allemande. Lorsque l'ex-région et le département redeviennent français en 1918, la loi de 1905 ne s'y applique pas. L'Alsace et la Moselle conservent leur droit local, largement issu du régime concordataire mis en place en 1802, ce que le Conseil constitutionnel a confirmé en 2013. Les ministres du culte y sont rémunérés par l'Etat et quatre cultes sont reconnus : le culte catholique, les cultes protestants luthérien et réformé et le culte israélite. Cela pose notamment le problème du statut de l'islam, qui est donc traité inégalement. En outre, un enseignement religieux est dispensé dans les écoles publiques, chose interdite dans les autres départements français.