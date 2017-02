VIDÉO - Le clip de Marine Le Pen parodié : le top 5 des meilleurs détournements

Des images à la composition léchée, une musique "à la Hans Zimmer", des plans au ralenti et une Marine Le Pen plus solennelle que jamais… Il n’en fallait pas plus aux internautes pour se régaler. La présidente du FN a présenté dimanche 5 février le clip officiel de sa campagne présidentielle. Une réalisation hollywoodienne pour celle qui représentera le FN au scrutin d'avril prochain et qui a rapidement inspiré de nombreuses parodies. Sur la Toile, la candidate devient ainsi rappeuse, emprunte les mots de Roch Voisine ou incarne une redoutable gauloise dans Astérix et Obélix.