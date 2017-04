VIDÉO - "Le Grand Débat" : Poutou, Lassalle, Cheminade… les "petits candidats" stars de Google et des réseaux sociaux

Ils étaient 11 mardi soir sur le plateau de BFMTV et CNews et très vite les six "petits" postulants ont mené l’offensive. Nicolas Dupont-Aignan particulièrement cinglant envers François Fillon, le phrasé parfois incompréhensible et la voix rocailleuse de Jean Lassalle, la sortie acide contre les "politiciens corrompus" de Philippe Poutou, les flèches décochées par Nathalie Arthaud contre le grand patronat... Ce mercredi, pour Libération comme pour La Provence, "les petits candidats bousculent le débat".





Ils ont surtout également bousculé les réseaux sociaux : 1.630.829 tweets ont été échangés pendant l’émission, d’après les chiffres officiels dévoilés ce mercredi matin par Twitter, un peu moins que le précédent débat sur TF1 (1.900.000 tweets). Et les internautes ont été friands des attitudes ou phrases de ces "petits" candidats en particulier...