Comment va se dérouler "Le Grand Débat" de la présidentielle avant le 1er tour ?

Trois grands thèmes seront proposés aux candidats. "Quel modèle social pour la France ?", où seront évoquées l'éducation, l'écologie, la sécurité, l'immigration... "Quel modèle économique ?", où la fiscalité, le temps de travail et le chômage seront abordés. "Quelle place pour la France dans le monde ?", enfin, sera l'occasion de débattre de la construction européenne, des rapports vis-à-vis de la Russie et des Etats-Unis, mais aussi du rôle de la France dans la lutte contre le terrorisme international.





Des thématiques qui seront précédée d'une question liminaire : "Quel président voulez-vous être ?" Au vu des grandes différences entre chaque candidat, si l'on excepte Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, les crispations devraient être nombreuses et offrir des moments de clivage bien marqués. "On a beaucoup parlé des affaires mais pas beaucoup du fond. On espère pouvoir le faire avec ce débat", poursuit Philippe Morand. Manière de dire que les affaires qui touchent les camps Fillon, Le Pen et Macron ne seront pas abordées ?