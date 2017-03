VIDÉO - Le portrait de Benoît Hamon en 5 gifs

Sa passion de la politique démarre à 19 ans lorsqu’il adhère au Parti Socialiste. Il connaît une ascension fulgurante au sein du parti en devenant président du Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) 5 ans après son entrée au PS. À cette époque, il est un membre éminent du courant rocardien.

Pendant les années 2000, Benoît Hamon poursuit son ascension avant de devenir en 2008 porte-parole du Parti Socialiste. Après l’élection de François Hollande, il est nommé ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire. Il le restera jusqu’en mars 2014 avant de devenir ministre de l’Éducation Nationale. Il démissionnera du gouvernement en même temps qu’Arnaud Montebourg pour protester contre la ligne économique de Manuel Valls et de François Hollande.

Le 16 août 2016, il annonce sa candidature et se positionne clairement comme l’antithèse de François Hollande. Longtemps donné comme perdant, il déjoue tous les pronostics et remporte à une large majorité la primaire de la gauche et devient le candidat du PS pour la présidentielle de 2017.