VIDÉO - Le salon de l'agriculture à contrechamp : #FrançoisFillon

IRA, IRA PAS - Le salon de l’agriculture est THE place to be pour les candidats à la présidentielle, un passage quasi obligé. Chaque jour, agriculteurs et visiteurs observent ce défilé pour le moins curieux. Hommes et femmes politiques déambulent dans les allées, discutent, goûtent des produits du terroir, bref font campagne auprès du milieu agricole ... suivis d'une horde de journalistes. Plutôt que de jouer des coudes pour les apercevoir, nous avons préféré prendre du champ et donner la parole à ceux qui l'avaient croisée. Ce mercredi, c'était au tour de François Fillon, auteur d'un passage très remarqué.