VIDÉO - Le salon de l'Agriculture à contrechamp : #FrançoisFillon

IRA, IRA PAS - Le salon de l’Agriculture est THE place to be pour les candidats à la présidentielle. Agriculteurs et visiteurs observent hommes et femmes politiques dans les allées, discutent, goûtent des produits du terroir en pleine campagne auprès du milieu agricole, suivis d'une horde de journalistes. Plutôt que de jouer des coudes pour les apercevoir, nous avons préféré prendre du champ et interroger ceux qui les ont croisés. Ce mercredi, c'était au tour de François Fillon.