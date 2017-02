VIDÉO - Le salon de l'Agriculture à contrechamp : #MarineLePen

REPORTAGE - Le salon de l’Agriculture est THE place to be pour les candidats à la présidentielle. Marine Le Pen s'y rendait ce mardi, suivie d'une horde de journalistes. Plutôt que de jouer des coudes pour l'entrapercevoir, nous avons préféré prendre du champ... et donner la parole à ceux qui l'avaient croisée.